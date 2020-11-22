أمريكا تعلن موعد عملية التطعيم ضد كورونا

أعلنت الإدارة لأمريكية احتمالية بدء عملية التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في شهر ديسمبر.

وقال منصف السلاوي رئيس الفريق العلمي بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية" إنه يأمل أن بدء إعطاء لقاح كورونا للمواطنين في 11 ديسمبر.

جاء ذلك بعدما تقدمت شركة "فايزر" للأدوية بطل لإدارة الغداء والدواء الأمريكية للحصول على تصريح للاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا، ومن المقرر أن يصدر قرار اللجنة العلمية في 10 ديسمبر.

وقال السلاوي "خطتنا هي أن نكون قادرين على توفير اللقاحات خلال 24 ساعة من الموافقة.. لذلك أتوقع ربما تبدأ عملية التطعيم ربما في 11 أو 12 ديسمبر".

وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، 12088410 مليون

حالة ، بما في ذلك 255861 ألف حالة وفاة،

وكانت شركة فايزر وبايوتيك الألمانية، أعلنتا تطوير لقاح ضد فيروس كورونا أظهر فعاليته في 90% من الحالات، دون وجود ملاحظات جدية تخص سلامة التطعيم به.

ويعمل اللقاح على تخليق أحماض نووية تحفّز الخلايا في جسم الإنسان على إنتاج بروتينات مشابهة للفيروس، ومن شأن تلك البروتينات إثارة الاستجابة المناعية لجسم الإنسان ضد فيروس كورونا.

وقالت "فايزر" إن لديها اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية. وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.

في السياق ذاته أعلنت شركة (مودرنا - Moderna) المنافسة لشركة "فايزر" أن جرعة اللقاح الخاصة بها كانت فعالة بنسبة 94.5%، وهي نسبة أعلى من لتقدير فايزر المبكر بأن اللقاح كان فعالًا بنسبة 90 %.