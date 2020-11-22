نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قوية لأنقرة بعد صفقات المقاتلة الأمريكية f-35 بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخطر البيت الأبيض، موخرا الكونجرس بخططه لبيع مقاتلات "إف-35" الأمريكية إلى الإمارات.

وتشير التقارير إلى أن صفقات "اف-35" الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تمثل ضربة لنظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفقا لموقع "أحوال" التركي.

ومن المقرر أن تصبح الإمارات ثاني دولة فقط في الشرق الأوسط بعد إسرائيل، تحصل على المقاتلات المتطورة، حال موافقة الكونجرس على بيع 40 طائرة لأبو ظبي، في صفقة تقدر بنحو 10.4 مليار دولار.

ويأتي إخطار الكونجرس بصفقة الإمارات، بعد أيام من إعلان اليونان شراء 6 مقاتلات أمريكية من طراز "اف-35" في عام 2022، فضلا عن صفقة الرافال الفرنسية.

ويقول الموقع في تقريره إن صفقة المقاتلات المخطط لها، تأتي وسط توتر دبلوماسي وعسكري بين تركيا وقوى إقليمية أخرى بما في ذلك اليونان والاتحاد الأوروبي، ومصر والإمارات والسعودية.

وساءت العلاقات بين تركيا واليونان في ظل إصرار نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، في المياه الخالصة لآثينا.

بينما وصلت العلاقات بين أنقرة وأبو ظبي إلى أدنى مستوياتها، في ظل الدعم العلني التركي لتنظيم الإخوان، المصنف إرهابيا، فضلا عن دعم الميليشيات المسلحة المعارضة في كثير من الدول.