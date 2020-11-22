صيغة معروض طلب مساعدة مالية وإسقاط قروض من الديوان الملكي

يعتبر الديوان الملكي السعودي من أهم المؤسسات الحكومية الخيرية داخل المملكة العربية السعودية وذلك لما يقدمه من خدمات ومساعدات مالية وعينيه للمحتاجين وأصحاب الدخل المحدود, حيث في ظل احتياج الكثير من المواطنين لمساعدات مالية ومساعدات آخري بسبب الظروف العصيبة التي يمر بها المواطنين في جميع أنحاء العالم وداخل المملكة, حيث يمكن لأي مواطن داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بتقديم طلب للحصول علي أي مساعدة يرغب في الحصول عليها من قبل الديوان الملكي, حيث يقدم الديوان الملكي مساعدات مالية وطبية ودفع قروض وديون من عليك, كل ما علي الشخص أن يقوم بكتابة طلب بصيغه مرتبه وإرسالها إلي الديوان الملكي عبر البريد السعودي, ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لكم كيفية كتابة طلب مساعده من الديوان الملكي السعودي.

صيغة طلب مساعده من الديوان الملكي السعودي

عزيز القارئ سوف تجد الكثير من الصيغ لمعروض طلب مساعده من الديوان الملكي السعودي علي الكثير من المواقع الإلكترونية ولكن من خلال مقالنا سوف نوضح لكم طريقة مبسطه لكتابة طلب مساعدة من الديوان الملكي, لذا إليكم صيغة الطلب.

في بداية الطلب تقوم بتحية الملك سلمان بن عبد العزيز. ثم بعد ذلك تقوم بكتابة أي من المساعدات التي ترغب في الحصول عليها من الديوان الملكي السعودي. ثم تقوم بعد ذلك بذكر الأسباب التي دفعت إلي تقديم طلب للحصول على مساعده من الديوان الملكي. ثم بعد ذلك تقوم بإرفاق الأوراق والمستندات التي تبين وتوضح أنك في حاجه للحصول على مساعدة من الديوان الملكي وذلك بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها. ثم تقوم بكتابة رقم الجوال الخاص بك والايميل. ثم تقوم في نهاية الخطاب بتوجيه الشكر إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. في أغلب الحالات يتم الرد علي طلبك في غضون شهر من تاريخ الإرسال.

حيث يتم إرسال معروض طلب المساعدة علي العنوان التالي: الهدا 7636 – الرياض 12911 – المملكة العربية السعودية.

إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات يتم الاتصال على الأرقام التالية:8004000000 أو 92003003.

عنوان إرسال معروض طلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي