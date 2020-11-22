زعماء العشرين يتعهدون بتمويل توزيع عادل لـ(اللقاحات)

واشنطن ـ رويترز: جاء بمسودة بيان ختامي لقمة مجموعة العشرين أن زعماء دول أكبر 20 اقتصادا في العالم تعهدوا بتمويل توزيع عادل للقاحات الوقاية من كوفيد19 فضلا عن الأدوية والفحوص في أنحاء العالم حتى لا تحرم منها الدول الفقيرة.كما تعهدوا بمد تخفيف أعباء الديون عن هذه الدول. وقال الزعماء في مسودة البيان التي اطلعت عليها رويترز “لن ندخر جهدا حتى نضمن وصولها (اللقاحات) لجميع الناس بشكل عادل وبسعر يمكن تحمله بما يتسق مع التزامات الأعضاء بتحفيز الابتكار”. وقال الزعماء إن الاقتصاد العالمي بدأ في النهوض لكن التعافي لا يزال “متفاوتا وغير مؤكد إلى حد بعيد وعرضة لمخاطر سلبية متزايدة”. ودعا الاتحاد الأوروبي دول المجموعة لتقديم 4.5 مليار دولار بنهاية العام لتمويل أدوات محاربة كوفيد19 للدول الأشد فقرا.

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