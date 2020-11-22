أخبار اليمن : ضخ 2 مليون و500 ألف لتر من البنزين للمحطات

ضخ 2 مليون و500 ألف لتر من البنزين للمحطات
قال مدير فرع شركة النفط اليمنية بأمانة العاصمة عبدالله الاشبط، أنه سيتم اليوم ضخ أكثر من أثنين مليون و500 ألف لتر من مادة البنزين لمحطات الوقود بأمانة العاصمة.
وأكد مدير فرع الشركة بالأمانة أن أكثر من 140 محطة تواصل بيع المشتقات النفطية بمختلف مديريات أمانة العاصمة.
ودعا الاشبط، المواطنين إلى عدم الهلع والتزاحم في المحطات واخذ احتياجهم الطبيعي من المشتقات النفطية كون الوضع التمويني مستقر، بحسب وكالة سبأ.
ولفت إلى استمرار فرع الشركة في تزويد المحطات بالمشتقات النفطية والرقابة عليها.
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