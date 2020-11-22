أخبار اليمن : الصحة العالمية تحذر من موجة ثالثة لكورونا

الصحة العالمية تحذر من موجة ثالثة لكورونا
حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم من موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا في أوروبا بداية العام 2021.
وأشار مبعوث منظمة الصحة الخاص بفيروس كورونا ديفيد نابارو في مقابلة مع صحف سويسرية: إلى احتمالية موجة ثالثة من جائحة كورونا في الدول الأوروبية، إذا ما كررت الحكومات “تقاعسها عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية”.
وقال نابارو : “لم تعمل الحكومات على إقامة البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف، بعد السيطرة على الموجة الأولى”.
وأضاف الطبيب البريطاني: “الآن نواجه الموجة الثانية، وإذا لم تعمل الحكومات على تجهيز البنية التحتية اللازمة، فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل”.
يذكر أن أوروبا شهدت انخفاضا لفترة وجيزة في معدلات الإصابة بفيروس كورونا، التي عاودت الارتفاع مرة أخرى حاليا، حيث سجلت ألمانيا وفرنسا معا، يوم أمس السبت، ارتفاعا بواقع 33 ألف إصابة كورونا، كما تشهد سويسرا والنمسا آلاف حالات الإصابة بالفيروس يوميا، بينما سجلت تركيا رقما قياسيا بلغ 5532 إصابة جديدة.
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