موسكو : انسحاب أمريكا من معاهدة السماوات المفتوحة يجعلها غير قابلة للتطبيق

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دمترى بيسكوف إن بلاده تأسف لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة "السماوات المفتوحة" للحد من التسلح، والذى دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، مشيرا إلى أن ذلك يجعلها غير قابلة للتطبيق.





وقال بيسكوف -فى تصريحات إذاعية أوردتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية- "نأسف لذلك، ونعتقد أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية جعلها غير قابلة للتطبيق". وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن فى 21 مايو الماضى أن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة "السماوات المفتوحة" فى غضون ستة شهور، وهى معاهدة تسمح بإجراء طلعات جوية استطلاعية غير مسلحة فى أجواء 35 دولة مشاركة، بما فى ذلك العديد من دول حلف شمال الأطلسى "ناتو". وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد صرح بأن بلاده ستسعى للحصول على ضمانات قانونية من حلفاء الولايات المتحدة الذين ما زالوا ملتزمين بالاتفاق بأنهم لن ينقلوا معلومات إلى واشنطن، وقالت وزارات الخارجية فى ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إنها ستلتزم بالمعاهدة.

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