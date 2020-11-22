بيان قمة العشرين الختامى : دعم الدول النامية والأقل نموا لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - اختتم قادة دول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة دول المجموعة الافتراضية، التى عقدت يومى 21 و22 نوفمبر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز .





وحسبما أفادت قناة "العربية"، أكد البيان الختامى الصادر فى الرياض اليوم الأحد "ضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد الأطراف". كما أكد البيان التزام دول المجموعة بقيادة العالم نحو التعافى بعد جائحة كورونا، ودعم جميع الدول النامية والأقل نموا فى مواجهة فيروس كورونا. وشدد البيان على العمل على إعادة اقتصادات المجموعة إلى مسارها، والتركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرا بالجائحة. وأكد البيان، مواصلة بذل الجهد لحماية الأرواح وتقديم الدعم، والالتزام بتمكين الإنسان والحفاظ على كوكب الأرض، وضرورة تنسيق الإجراءات العالمية والتضامن متعدد الأطراف.

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