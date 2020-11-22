تمديد إجراءات الحجر الصحى فى ألمانيا لنهاية العام

جدة - نرمين السيد - ونقلت صحيفة "بيلد آم سونتاج" عن وزير المالية الألمانى أولاف شولتس، قوله: "كل شيء يشير إلى ضرورة تمديد القيود الحالية لبعض الوقت بعد 30 نوفمبر".

ومن جانبه، قال ماركوس سويدر، زعيم حزب "الاتحاد الاجتماعى" فى بافاريا للصحيفة، إن أفضل خطوة يمكن اتخاذها تمديد إجراءات العزل لمدة ثلاثة أسابيع وهو ما يعنى أن تنتهى يوم 20 ديسمبر.

وأضاف سويدر "انكسرت الموجة، لكن لسوء الحظ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا لا ينخفض، خلافا لذلك تستمر وحدات الرعاية الفائقة فى التكدس مع تزايد عدد الوفيات".

وفرضت ألمانيا إجراءات "عزل عام مخففة" لمدة شهر، اعتبارا من الثانى من نوفمبر، لاحتواء موجة ثانية من الفيروس الذى يجتاح كثيرا من الدول الأوروبية، لكن أعداد الإصابات لم تنخفض، وعلى الرغم من إغلاق الحانات والمطاعم، إلا أن المدارس والمتاجر ما زالت مفتوحة.