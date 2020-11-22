روسيا تفتح الحدود لعائلات الرياضيين الأجانب 

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على أمر برفع القيود عن دخول أفراد عائلات الرياضيين الأجانب إلى روسيا، التي فرضت سابقا على خلفية الجائحة.

وجاء في بيان الوزارة، "سيتمكن أفراد عائلات الرياضيين والمدربين والقضاة الأجانب وغيرهم من المتخصصين في مجال التربية البدنية من القدوم إلى روسيا مرة أخرى".

وأضافت الوزارة، أن روسيا رفعت في أغسطس القيود المفروضة على دخول المدربين والرياضيين الأجانب، لكن هذا القرار لم ينطبق على أفراد عائلاتهم.

وأشارت الحكومة أيضًا إلى أنه الآن، سيحتاج أفراد عائلات الرياضيين الأجانب إلى الحصول على وثيقة هوية وتأشيرة، يتوافق نوعها مع الغرض من الزيارة، لدخول روسيا.

سجلت روسيا اليوم، 24581 إصابة جديدة بوباء "كوفيد-19"، بانخفاض عن (24822 في اليوم السابق)، وهو اليوم الثالث على التوالي الذي يشهد أكثر من 24 ألف إصابة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2089329. ووصل عدد الوفيات في البلاد إلى 36179.

وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفيدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، اليوم الأحد، بأن عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس "كورونا" في العالم قد تجاوز حاجز الـ58 مليوناً.