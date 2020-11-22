الموجة الثانية تجتاح العالم .. كرواتيا تفرض إجراءات أكثر تشددا لوقف كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الكرواتية ، الأحد ، أن كرواتيا فرضت مجموعة جديدة من القيود المتعلقة بفيروس كورونا ، بما في ذلك حظر التجمعات العامة ، وسط تدهور الوضع الوبائي في البلاد.
وعلى مدار الـ 24 ساعة الماضية ، تم تسجيل 3،308 حالات إصابة جديدة بـ COVID-19 في البلاد ، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 103718. في غضون ذلك ، ارتفع عدد القتلى من 49 إلى 1353.
وقالت الوزارة في بيان "يحظر إقامة جميع التجمعات العامة لأكثر من 25 شخصا ، في الأعراس ، وعدد الحاضرين يقتصر على 15 شخصا، في الجنازات على 25. وفي المناسبات الخاصة الأخرى ، لعشرة أشخاص".
بالإضافة إلى ذلك ، تم تعليق عمل النوادي الليلية والحانات والكازينوهات. يجب أن تنتهي جميع الأحداث العامة قبل الساعة 10 مساءً. بالتوقيت المحلي (21:00 بتوقيت جرينتش) ، بينما يحظر بيع الكحول من الساعة 10 مساءً. حتى الساعة 6 صباحًا.
كما جعلت السلطات ارتداء الأقنعة إلزاميًا في الهواء الطلق حيث تقل المسافة بين الأشخاص عن 1.5 متر (5 أقدام).
يُطلب من أرباب العمل ضمان عمل الموظفين من المنزل كلما أمكن ذلك ، والامتثال لجميع تدابير الحماية في المنظمات والمؤسسات.
دخلت قيود جديدة حيز التنفيذ يوم الأحد وستظل سارية حتى 15 ديسمبر.
وأبلغ عدد من الدول عن سجل يومي لحالات كوفيد 19 الجديدة طوال عطلة نهاية الأسبوع.
وتجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس الآن 1.3 مليون على مستوى العالم.
وتشير بيانات جامعة جون هوبكنز إلى وجود أكثر من 58 مليون حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول المتضررة من حيث عدد الحالات، والتي يبلغ عددها الآن أكثر من 12 مليونًا ، بما في ذلك زيادة قدرها مليون خلال الأسبوع الماضي.
وتسبب كورونا المستجد " كوفيد 19" في وفاة 255823 في الولايات المتحدة وحدها.
ولا يقل الوضع إثارة للقلق في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تتابع الهند والبرازيل الولايات المتحدة عن كثب، مع 9 ملايين و 6 ملايين حالة مؤكدة على التوالي.
وفي أوروبا، سجلت فرنسا أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 48 ألف حالة وفاة بكوفيد -19 منذ بداية الوباء.
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