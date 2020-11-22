الملك سلمان: السعودية مستمرة في لعب دور رئيسي بمجموعة العشرين

وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الشكر للقادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، قائلا "استطعنا أن نؤكد مجددًا على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين".

وأضاف الملك سلمان في كلمته بالجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين: "سعدنا بتحقيق الكثير هذا العام، وأوفينا بالتزامنا بالاستمرار بالعمل سويًا كي نرتقي لمستوى التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأكد الملك سلمان أن لسعودية مستمرة في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي.

وقال العاهل السعودي إن قمة مجموعة العشرين نجحت في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل للمواطنين وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة والذي أتشرف بإعلان تبني دول مجموعة العشرين له، وهو ما كان ينتظره العالم منا".

وأضاف سلمان في كلمته: " تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي، وصولًا إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحًا للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة".

وتابع "نظرًا لمكانة المملكة الإقليمية والدولية ولموقعنا الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات ويشكل حلقة وصل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، فإن المملكة سوف تستمر في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي".

وأكمل العاهل السعودي "هذه هي المرة الأولى التي تشرفت فيها المملكة بتولي رئاسة مجموعة العشرين، وإن كان عامًا مليئًا بالتحديات الكبيرة، إلا أننا وبدعمكم قد تمكنا من الارتقاء لمستوى التحدي".

كما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز نقل مسؤولية رئاسة مجموعة العشرين لعام 2021 إلى إيطاليا. وقال الملك سلمان في اختتام القمة الافتراضية لمجموعة العشرين برئاسة السعودية "أود هنا أن أعرب عن خالص امتناني لشركائنا في اللجنة الثلاثية (الترويكا)، إيطاليا واليابان، على مساعدتهم لنا في تحقيق برنامجنا هذا العام". وأضاف "سرني الآن أن أنقل شرف ومسؤولية استضافة رئاسة مجموعة العشرين في عام 2021م إلى إيطاليا، نتمنى لها النجاح في ذلك، ونحن على أهبة الاستعداد لتقديم العون بأي شكل ممكن".

وتولت المملكة العربية السعودية هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، والتي تختتم باستضافة قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقدت على مدى يومين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر.