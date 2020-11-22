أحدث إحصائية.. الولايات المتحدة تسجل 177552 إصابة جديدة و1448 وفاة بكورونا

كشفت جامعة "جونز هوبكنز"، عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت تسجيل نحو 177552 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

كما تم تسجيل 1448 حالة وفاة جديدة مرتبطة بـ فيروس كورونا المستجد.

وسجلت الولايات المتحدة مليون حالة إصابة جديدة في أقل من أسبوع ، متجاوزة 11 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا وهو أكبر معدل تسجله الدولة خلال 24 ساعة.

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وجاء الارتفاع حتى مع فرض مدن وولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة قيودًا جديدة لمحاولة وقف انتشار الفيروس، مع فرض أوامر البقاء في المنزل في شيكاغو.

وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت عتبة 10 ملايين حالة يوم الاثنين 9 نوفمبر.

وأظهر متعقب جامعة جونز هوبكنز في الوقت الفعلي يوم الأحد أن عدد الحالات المؤكدة في الولايات المتحدة 177552

وشهدت الولايات المتحدة زيادة مقلقة في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية نوفمبر ، ما أجبر المسؤولين المحليين والدولة من الساحل إلى الساحل على اتخاذ خطوات أكثر جذرية للحد من انتشار المرض، حيث حذرت العديد من المستشفيات بالفعل من نفاد الموارد.

ووعد الرئيس الحالي دونالد ترامب بأن أول أمريكيين سيبدأون في تلقي لقاح في "غضون أسابيع"، لكنه قال إنه لا يزال بحزم ضد عمليات الإغلاق الجديدة - وهو إجراء تم اتخاذه في أوروبا ، حيث تتزايد الحالات أيضًا.

ومما يزيد الأمور تعقيدًا رفض ترامب التعاون في التحول إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن ، وحرمان الديمقراطي من التمويل الفيدرالي للعمل الانتقالي والإحاطات الحيوية من قبل المسؤولين المغادرين.

ولا يُسمح حاليًا لبايدن وفريقه بالتشاور مع خبراء مثل خبير المناعة الحكومي أنتوني فوسي ، الذي لا يزال جزءًا من فرقة عمل البيت الأبيض كورونا المستجد كوفيد 19

وتتصدر الولايات المتحدة الامريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد حيث بلغت معدلات الوفيات والاصابات ارقاما قياسية وهي الاعلى في العالم، وهو ما مثل عقبة كبيرة جدا وحجر عثرة مهدت لاصابة الاقتصاد العالمي بأزمة كبيرة

ولا يقل الوضع إثارة للقلق في جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، حيث تتابع الهند والبرازيل عن كثب الولايات المتحدة، مع 9 ملايين و 6 ملايين حالة مؤكدة على التوالي.

وفي أوروبا، سجلت فرنسا أكثر من مليوني حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 48000 حالة وفاة بكوفيد -19 منذ بداية تفشي الوباء.