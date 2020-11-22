بن سلمان: السعودية قدمت 500 مليون دولار لدعم جهود إنتاج لقاح كورونا

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن مجموعة العشرين استثمرت نحو 11 تريليون دولار لدعم الاقتصادات والشعوب وحمايتها من تداعيات كورونا.

وأضاف بن سلمان في كلمة في ختام قمة مجموعة العشرين برئاسة الرياض إن السعودية قدمت 500 مليون دولار لجهود إنتاج لقاح كورونا.

وتابع: "تعهدت دول مجموعة العشرين في بداية الجائحة بأكثر من 21 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات التمويل الفورية، وتحديدًا لتطوير الأدوات التشخيصية واللقاحات والعلاجات الفعالة، وساهمت المملكة بـ 500 مليون دولار لدعم هذه الجهود".

وقال الأمير السعودي "هذه الجائحة لم تعترف بالحدود، فقد وصلت إلى جميع الدول وأثرت بشكل مباشر وغير مباشر في كل إنسان يعيش في هذا الكوكب الأمر الذي استوجب تفعيلًا للدور المحوري الذي تلعبه مجموعة العشرين".

وتابع: "في ظل تفشي فيروس كورونا وتبعاته المؤثرة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، كان تعاوننا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتعاملنا معًا مع هذا التحدي بجدية تستوجبها مسؤولية صون حياة الإنسان وحماية سبل العيش وتقليل الأضرار الناتجة عن هذه الجائحة".

وأضاف ولي العهد السعودي "نقف اليوم في نهاية عامٍ استثنائي حظينا فيه بشرف ومسؤولية رئاسة المجموعة هذا العام الذي وضعنا منذ بدايته هدفًا واحدًا هو "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع" متضمنًا محاور تشمل تمكين الإنسان، وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة".

وأكمل "تبنت المجموعة هذا العام أولويات عملنا معًا لتنفيذها وعلى رأسها معالجة الآثار الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها الجائحة، واتخاذ كل ما يلزم لحماية الأرواح وسبل العيش ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا".

وأردف بن سلمان "اتفقنا في المجموعة على نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتحسين إدارة انبعاثات الكربون في جميع قطاعات الاقتصاد وضمان الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة".

من جانبه، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الشكر للقادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، قائلا "استطعنا أن نؤكد مجددًا على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين".

وأضاف الملك سلمان في كلمته بالجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين: "سعدنا بتحقيق الكثير هذا العام، وأوفينا بالتزامنا بالاستمرار بالعمل سويًا كي نرتقي لمستوى التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر".

وتولت المملكة العربية السعودية هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، والتي تختتم باستضافة قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقدت على مدى يومين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر.