ترامب غاضب من بايدن.. الرئيس الأمريكي يتساءل عن سبب تشكيل غريمه الديمقراطي لمجلس وزراء؟

ادعى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، دون دليل، في حديث صاخب على تويتر أمس السبت أن "محققيه" كشفوا عن تزوير هائل في الانتخابات، وتساءل عن سبب قيام الرئيس المنتخب جو بايدن "بتشكيل مجلس الوزراء بسرعة"

وقال ترامب إنه تم اكتشاف "مئات الآلاف من الأصوات المزورة" - "بما يكفي لـ" قلب "أربع ولايات على الأقل" و "أكثر من كافٍ للفوز بالانتخابات".

ودعا ترامب المحاكم أو المجالس التشريعية للولايات إلى "التحلي بالشجاعة للقيام بما يجب القيام به"، مضيفًا: "العالم يشاهد !!!"

ولم يقدم ترامب ولا حملته أي دليل على مزاعم الاحتيال، سواء علنًا أو في العديد من القضايا المرفوعة من قبل المحامين.

وتم تمييز التغريدات بواسطة موقع تويتر على أنها "متنازع عليها"، ويبدو أنها تمثل دعوة ترامب الصارخة حتى الآن للمجالس التشريعية في الولايات الجمهوريّة لمحاولة الاستيلاء على الانتخابات نيابة عنه.

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وجاءت تغريدات الرئيس الأمريكي في أعقاب رفض قضية حملة ترامب الانتخابية يوم السبت في ولاية بنسلفانيا، حيث انتقد قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ماثيو دبليو بران "الحجج القانونية المتوترة دون أساس واتهامات تكهنية". "في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكن أن يبرر هذا حرمان ناخب واحد من حق التصويت، ناهيك عن جميع الناخبين في الولاية السادسة من حيث عدد السكان" وفقا لما كتبه بران في حكم لاذع، وفقا لتقارير الصحف - مضيفا إن "شعبنا وقوانيننا ومؤسساتنا يطالبون بالمزيد". وكان قرار بنسلفانيا هو الأحدث في سلسلة من الهزائم القانونية لترامب والحملة الانتخابية مع نفاد الوقت قبل تحديد موعد للتصديق على الأصوات. ومن المتوقع أن يعلن بايدن عن اختيار مجلس الوزراء الرئيسي في الأسبوع المقبل. في حين لم يتحدّى أي جمهوري تقريبًا ترامب علنًا، وواجهت مناورة الرئيس حول الانتخابات "مقاومة هادئة" من المشرعين الجمهوريين المحليين والولائيين في جميع أنحاء البلاد، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت.