أقوى عروض وتخفيضات الجمعة البيضاء على الشاشات الذكية شركة المنيع السعودية

شركة حمد عبد الله المنيع من أكبر وأفضل الشركات في المملكة العربية السعودية التي تخصصت في بيع جميع أنواع الأجهزة الكهربائية وأيضا التكييفات والأدوات المنزلية، ومنذ أن تأسست هذه الشركة في مدينة الرياض فى عام 1984 ميلادية وأصبحت من أولى الشركات السعودية التي عليها إقبال شديد من قبل جميع العملاء نظراً لجودة منتجاتها، ويوجد لها فروع كثيرة وبالأخص في مدينة جدة والخرج والرياض وجيزان، وبإذن الله تعالى سوف يتم افتتاح فروع أكثر فى جميع أرجاء المملكة العربية السعودية.

عروض شركة المنيع السعودية على الشاشات الذكية

شركة المنيع تقدم لجميع عملائها أفضل العروض في جميع الأوقات ولكن خلال هذا الشهر عروضها تفوق الخيال، وهذه العروض سارية إلى نهاية هذا الشهر أو حتى نفاذ الكمية وعروضها كالآتي:

شاشة LG سمارت 65 بوصة بسعر 2899 ريال سعودي بدلا من 6199 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 65 بوصة سمارت 4K بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 3799 ريال سعودي.

شاشة LG OLED سمارت 65 بوصة بسعر 11999 ريال سعودي بدلا من 25999 ريال سعودي.

شاشة SONY سمارت 85 بوصة بسعر 8799 ريال سعودي.

شاشة سامسونج سمارت 82 بوصة بسعر عليه تخفيض النصف وهو 6999 ريال سعودي بدلا من 13999 ريال سعودي.

شاشة SONY سمارت 65 بوصة 4k بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4399 ريال سعودي.

شاشة LG NanoCell سمارت 55 بوصة بسعر عليه تخفيض أكثر من النصف وهو: 2299 ريال سعودي.

شاشة LG UHD سمارت 55 بوصة بسعر: 1999 ريال سعودي.

شاشة سامسونج 55 بوصة سمارت بسعر: 2499 ريال سعودي.

ساوند بار سوني 120 واط 2.0 قناة بسعر: 399 ريال سعودي.

مسرح منزلى سوني 5.1 قناة 1000 واط بسعر: 1099 ريال سعودي.

ساوند بار سوني 5.1 قناة صوتية 600 واط بسعر: 1049 ريال سعودي.

مسرح منزلي MTC به 5.1 قناة 140 واط بسعر: 530 ريال سعودي.

ثلاجة هام 8.9 قدم أبيض بسعر 1099 ريال سعودي بدلا من 1700 ريال سعودي.

ثلاجة هيتاشي 14.3 قدم أبيض بسعر 2460 ريال سعودي بدلا من 2737 ريال سعودي.

ثلاجة ال جي 17.9 قدم أبيض بسعر 3700 ريال سعودي بدلا من 5599 ريال سعودي.

ثلاجة جبسون 16.9 قدم أبيض بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 4099 ريال سعودي.

عروض شركة المنيع على مستلزمات الشاشاتعروض الثلاجات من المنيع: