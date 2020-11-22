الصحة ستوفر اطباء نفسيين لمرضى كورونا في الأردن

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، إن المستشفيات الميدانية ستشهد نقلة نوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفر أطباء من مختلف الاختصاصات الطبية بشكل كاف للمرضى المحولين عليها وبأعلى المستويات والتي سيجري العمل بها خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتعامل مع فيروس كورونا.

وأضاف خلال ترؤسه، اليوم السبت، اجتماعاً مع رؤساء الاختصاصات الطبية في الوزارة؛ لبحث أهم الإجراءات المتعلقة بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، أن الوزارة ستوفر أكثر من 250 طبيب اختصاص، فضلاً عن معالجي تنفس وأطباء نفسيين كبادرة جديدة لغايات متابعة الحالات النفسية التي تأثرت بفيروس كورونا.

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