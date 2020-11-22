أمريكا : بدء التطعيم ضد كورونا فى ديسمبر المقبل

جدة - نرمين السيد - قال منصف السلاوى، رئيس فريق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المعنى بتأمين لقاح فيروس كورونا، إن عملية التطعيم فى البلاد يمكن أن تبدأ اعتبارا من 11 أو 12 ديسمبر المقبل، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





وقال السلاوى فى حديث تليفزيونى اليوم الأحد: "خطتنا هى أن نكون قادرين على شحن اللقاحات إلى مواقع التطعيم فى غضون 24 ساعة من الموافقة، لذلك أتوقع أن يحدث ذلك ربما فى اليوم الثانى بعد الموافقة فى 11 أو 12 ديسمبر". وأضاف السلاوى أنه "يجب تطعيم 70% من السكان لتعود الحياة إلى طبيعتها"، مشيرا إلى أن "السن الأدنى لتلقى لقاح "فايزر" هو 13 أو 14 عاما. والأربعاء، أعلن أليكس عازار وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكى، أن اللقاحين المحتملين لشركتى "فايزر" و"مودرنا" قد يحصلا على موافقة السلطات تمهيدا لتوزيعهما بغضون أسابيع.

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