بريطانيا تخطط لإصدار جوازات سفر كورونا ”كوفيد - 19” 

تخطط المملكة المتحدة، لإصدار وثيقة خاصة للأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.

ووفقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، سيتمكن حاملو "جوازات سفر كوفيد" من التنقل بحرية أكبر في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الذهاب في رحلات عمل.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار إصدار مثل هذه الوثيقة قد يُعلن في البرلمان يوم غد الاثنين. كما من المفترض أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنهاء الإغلاق على مستوى إنكلترا كما هو مقرر في الثاني من ديسمبر ، والعودة إلى القيود الإقليمية حيث تُظهر الإحصاءات أنّ الإصابات بفيروس كورونا قد استقرت.

وأوضحت الصحيفة أنه سيسمح للمواطنين خلال موسم الأعياد، بالتجمع في مجموعات صغيرة، ولكن بعد ذلك ستعود الإجراءات الصارمة حتى الربيع.