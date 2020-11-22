كوريا الشمالية تدعو لرقابة أشد على الحدود مع احتدام جائحة كورونا 

دعت كوريا الشمالية إلى تشديد الرقابة على الحدود وحثت مسؤوليها على البقاء "في حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات"، في ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.
وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم الحزب الحاكم اليوم الأحد، إن "بناء حاجز منيع استعدادا للجائحة المتفاقمة هو قضية حاسمة في تكثيف حملة مكافحة الفيروس"، لافتة إلى أنه "يتعين علينا الاستمرار في الحفاظ على حاجز حديدي لحماية سلامة بلادنا وشعبنا".
كما دعت الصحيفة المسؤولين إلى "إيجاد وسد أي حيز مهما كان صغيرا لأي انتقال محتمل للفيروس"، محذرة من الإهمال وعدم المسؤولية.
وقالت الصحيفة "يجب أن نضع في حسباننا دائما أن أي فجوة في عقليتنا ستؤدي إلى تصدع في حواجزنا".
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