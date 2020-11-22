فرنسا: اعتراض ترامب على نتيجة الانتخابات غير مسؤول 

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، أنه يتفق مع وجهة نظر المرشح الديمقراطي جو بايدن بأن اعتراض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نتيجة الانتخابات الرئاسية، "غير مسؤول".

فرنسا: اعتراض ترامب على نتيجة الانتخابات غير مسؤولبايدن: رفض ترامب الاعتراف بفوزي دليل على عدم تحليه بالمسؤولية

وقال لودريان لتلفزيون (إل.سي.آي) اليوم الأحد: "نتفق مع ما قاله جو بايدن بخصوص إبداء دونالد ترامب انعدام مسؤولية لا يصدق.. أشارك وجهة نظر بايدن".

وأضاف: "لم أتحدث بهذه الطريقة أبدا، لكننا وصلنا إلى مثل هذه النقطة.. أعتقد أن تعليق جو بايدن يعكس الواقع، وأقول ذلك بوضوح شديد".

وسارعت فرنسا، مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، إلى تهنئة بايدن في السابع من نوفمبر الجاري، بعد حصوله على الأصوات اللازمة للفوز في الانتخابات.