بايدن يعلن عن التعيينات الأولى في إدارته 

أعلن رون كلاين رئيس المقر الرئيسي للمرشح الديمقراطي جو بايدن، أن الأخير قد يحدث الثلاثاء القادم أول تعيينات في إدارته المقبلة.

وأضاف كلاين في حديث على قناة ABC الأمريكية اليوم: "ستتعرفون على التعيينات الأولى للرئيس المنتخب للولايات المتحدة يوم الثلاثاء".