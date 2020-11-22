الملك سلمان يعلن تسليم رئاسة مجموعة العشرين لـ إيطاليا

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، نقل مسؤولية استضافة ورئاسة مجموعة العشرين إلى إيطاليا، وستتولى روما مسؤولية استضافة المجموعة خلال عام 2021.

ووجه الملك سلمان الشكر للقادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، قائلا "استطعنا أن نؤكد مجددًا على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين".

وتولت المملكة العربية السعودية هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، والتي تختتم باستضافة قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقدت على مدى يومين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر.

وقال الملك سلمان في كلمته بالجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين: "سعدنا بتحقيق الكثير هذا العام، وأوفينا بالتزامنا بالاستمرار بالعمل سويًا كي نرتقي لمستوى التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأكد أن العاهل السعودي أن المملكة مستمرة في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي.

وأضاف أن المجموعة نجحت في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل للمواطنين وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة والذي أتشرف بإعلان تبني دول مجموعة العشرين له، وهو ما كان ينتظره العالم منا".

وتابع: "تبنينا سياسات هامة من شأنها تحقيق التعافي، وصولًا إلى اقتصاد قوي ومستدام وشامل ومتوازن، وتفعيل الجهود الرامية إلى جعل النظام التجاري العالمي صالحًا للجميع، وتهيئة الظروف لتحقيق التنمية المستدامة".

وتابع "نظرًا لمكانة المملكة الإقليمية والدولية ولموقعنا الفريد الذي يربط بين ثلاث قارات ويشكل حلقة وصل بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، فإن المملكة سوف تستمر في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي".

إلى ذلك، أعلنت دول مجموعة العشرين التزامها بتنفيذ مبادرة تعليق خدمة الديون لتسهيل زيادة الإنفاق المرتبط بالوباء، حسبما ورد في إعلان مشترك لمجموعة العشرين نُشر اليوم الأحد.

وجاء في البيان"نحن ملتزمون بتنفيذ مبادرة تعليق خدمة الدين بما في ذلك تمديدها حتى يونيو 2021، ما يسمح للبلدان المؤهلة لمبادرة بتعليق مدفوعات خدمة الدين الثنائية الرسمية".

وأشار الإعلان إلى أن التقرير الأولي الصادر عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي سلط الضوء على أنه، إلى جانب التمويل الاستثنائي، يسهّل مؤشر الدين بشكل كبير زيادة الإنفاق المرتبط بوباء كورونا - كوفيد 19.

وانطلقت أعمال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، بمشاركة واسعة من قادة العالم.