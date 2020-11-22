قادة مجموعة العشرين يؤيدون مبادرة تعليق الديون لتخفيف أعباء كورونا

أعلنت دول مجموعة العشرين التزامها بتنفيذ مبادرة تعليق خدمة الديون لتسهيل زيادة الإنفاق المرتبط بالوباء، حسبما ورد في إعلان مشترك لمجموعة العشرين نُشر اليوم الأحد.
وجاء في البيان الذي تداولته مواقع اخبارية دولية "نحن ملتزمون بتنفيذ مبادرة تعليق خدمة الدين بما في ذلك تمديدها حتى يونيو 2021، ما يسمح للبلدان المؤهلة لمبادرة بتعليق مدفوعات خدمة الدين الثنائية الرسمية".
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وأضافت دول العشرين وفقا للبيان، "نرحب بالتقدم المحرز حتى الآن".
وأشار الإعلان إلى أن التقرير الأولي الصادر عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي سلط الضوء على أنه، إلى جانب التمويل الاستثنائي، يسهّل مؤشر الدين بشكل كبير زيادة الإنفاق المرتبط بوباء كورونا - كوفيد 19.
انطلقت أعمال القمة الافتراضية لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، بمشاركة واسعة من قادة العالم.
وفي كلمة افتتاح قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض افتراضيا هذا العام، قال الملك سلمان إن 2020 كان عاما استثنائيا.
وأعرب العاهل السعودي عن ثقته بأن قمة الرياض ستؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة، مضيفا "ساهمنا في مجموعة العشرين بـ 21 مليار دولار للتصدي لجائحة كورونا.. وقدمنا الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق مدفوعات الدين".
وأضاف خلال حديثه في كلمة لاقت اهتماما عالميا "علينا إعادة فتح اقتصاداتنا وحدودنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد.. فنحن مستبشرون بالتقدم في إيجاد لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا".
وفي كلمة أخرى، حول التأهب لمواجهة الأوبئة والاستجابة لها، أكد الملك سلمان أن السعودية قدمت نصف مليار دولار لإيجاد لقاح وعلاج لمواجهة كورونا.
تتولى المملكة العربية السعودية هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، التي ستختم باستضافة قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وستعقد على مدى يومين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر.
يشار الى أن مجموعة العشرين هي منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي، وأعضائها هم الاتحاد الأوروبي ،الأرجنتين، أستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، وإندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، بريطانيا، الولايات المتحدة. وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة مجموعة العشرين كل عام.
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