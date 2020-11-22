بلاي ستيشن 5ps5 وأفضل 10 ألعاب لعشاق أجهزة الألعاب الإلكترونية

يكثر البحث عن الألعاب الإلكترونية من قبل الشباب الصغار والكبار، حيث تم الإعلان منذ مدة عن إطلاق أجهزة الألعاب الإلكترونية الأحدث تكنولوجيا، حيث تم طرح جهاز بلاي ستيشن 5 من قبل شركة سوني فقد تم تجهيو هذه الأجهزة على أعلى جودة، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بردود فعل لمسية مذهلة بسبب تقنية وحدة التحكم dualsense بالإضافة إلى جودة رائعة بفضل دقة الـ 4k، وأبرز موقع ing الأمريكي المتخصص في ألعاب الفيديو أفضل 10 ألعاب تم طرحها ونوضح لكل متابعينا من خلال هذا المقال.

أفضل 10 ألعاب على بلاي ستيشن 5 : 1- شبح تسوشيما GHOST OF TSUSHIMA

تعد هذه اللعبة من تاريخ الإصدار 17 يوليو 2020 ومن أحدث ألعاب فيديو من نوع الأكشن والمغامرات من تطوير سكر بنش برودكشنز وسوني انتراكتيف انترتيمنت، بالإضافة إلى أنها تدور حول آخر ساموراي على جزيرة تسوشيما خلال الغزو المغولي لليابان، حيث تحتوي اللعبة على ترجمة عربية للقوائم والحوار والنسخة العربية أصدرت تحت عنوان شبح تسوشيما، وفي PS5 فإن تجربة اللعبة مثيرة أكثر من أي وقت مضى وهناك الآن تحديث LEGENDS المجاني الذي يمكن اللعب من خلاله وهو ملئ بالتحديات المذهلة الأمر الذي يجعل هذه اللعبة واحدة من أفضل التجارب التعاونية المتوفرة على PS5 عند الإطلاق.

2- GOD OF WAR :

تعد هذه الألعاب من أحدث الألعاب الإلكترونية التي يلجأ إليها الشباب لقضاء وقت الفراغ، حيث تم إصدار هذه اللعبة في 20 أبريل 2018 وتأتي من المطور استديو سانتا مونيكا بتأثيرات جديدة على بلاي ستيشن 5 وأداء أكثر متعة مما كان عليه بالفعل، وفي حال نجاح هذه النسخة فأنه من المتوقع أن يتم إصدار أكثر من سلسلة.

3- SACKBOY:

تعد من أحدث الألعاب التي تم إصدارها منذ أيام وشهدت إقبالاً هائلاً من قبل مستخدمي التكنولوجيا، حيث تم إصدارها 12 نوفمبر 2020 من المطور سومو ديجيتال، ومن الجدير بالذكر أن الشباب وجدوا أن هذه اللعبة تتميز بالمتعة وساحرة وتتميز بمغامرة مبهجة يمكن لعبها منفردة أو تعاونية وتحتوي على متعة بصرية ليست غريبة على سوني.

4- THE PATHLESS :

بالإضافة إلى هذه اللعبة تم إصدارها في تاريخ 12 نوفمبر 2020 من المطور GIANT SQUID كما تعد لعبة فيديو مختلفة نوعاً ما من نوع الأكشن والمغامرات التي تزداد عليها عمليات البحث من قبل الشباب، حيث تتميز ببساطة الحركة من الجري والقفز إلى التزحلق عبر الغابات والهضاب الصخرية والجبال المغطاة بالثلوج ما يخلق متعة خاصة للاعبين في عالم يشجع على الاستكشاف ويرضي فضولك بالإضافة إلى وجود مجموعة من الألغاز الذكية والمعارك ما يجعلها واحدة من أكثر الألعاب إثارة.

5- الرجل العنكبوت REMASTERED:

تعد هذه اللعبة من أكثر الألعاب التي يلعبون بها ومن أكثر الألعاب المسلية التي تشجع الأطفال على أن يكونوا أبطال خارقين، حيث تم تطوير اللعبة من قبل INSOMNIAC GAMES وإصدارها في 12 من شهر نوفمبر 2020، وكانت لعبة MARVELS SPIDER – MAN بالفعل واحدة من أفضل ألعاب الأبطال الخارقين على الإطلاق لكن نسخة REMASTERED رفعتها إلى مستوى جديد بتحديثات مرئية جذابة وترقيات الرسوم المتحركة للوجه ودقة 4K ودعم HDR، كما تم إضافة تحسينات على شخصية سبايدي ومنح خيارات جديدة.

6- ASTROS PLAYROOM :

تعد هذه اللعبة من ضمن الألعاب الأكثر حدثاً وتم إصدارها في 12 نوفمبر 2020 من المطور GAPAN STUDIOSIE، حيث تعد هذه اللعبة وحدة التحكم DUALSENSE واحدة من أكثر الخصائص المميزة لجهاز PS5 حيث أن ردود الفعل اللمسية الدقيقة والمحفزات المستخدمة بشكل استراتيجي تخلق مستوى من الانغماس لا مثيل له ولا يوجد مكان يعرض خصائص هذه التقنية أفضل من غرفة اللعب في ASTRO والتي تم تصميمها لإظهار قدرات وحدة التحكم DUALSENSE K واللعبة تأتي مثبتة مسبقا على كل وحدة تحكم وتضم مجموعة مبهجة من عوالم PS5 لاستكشافها جميعا.

8- ASSASSINS CREED VALHALLA :

تاريخ الإصدار 10 نوفمبر 2020 من المطور UBISOFT MONTREAL الذي يثبت في كل مرة أن جعلته لا تخلو من التطورات المدهشة وتركز القصة حول توسع الفايكنج في إنجلترا خلال القرن التاسع ويمكنك خلال VALHALLA ASSASSINS CREED بناء مستوطنات الاسكندنافية الناشئة واكتشاف معدات فريدة وقدرات قوية مع مناظر طبيعية تشمل الجبال الجليدية في النرويج والأنهار المنحنية في إنجلترا بدقة 4K المذهلة

9- DEMONS SOULS :

ومن الجدير بالذكر أنه تم إصدار هذه اللعبة في اليوم الموافق 12 نوفمبر 2020 منذ أيام قليلة، وذلك من قبل المطور BLUEPOINT GAMES وتمثل اللعبة واحدة من أعمق وأغنى التجارب وأكثرها تحدياً على وحدة التحكم.