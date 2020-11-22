 ترامب: أعداد كبيرة من الناخبين حرمت من التصويت 

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، هاجم فيها مجددا نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.

وكتب ترامب: "بخلاف السياسة، كيف تخسر قضية يتم فيها حرمان أعداد كبيرة من الناخبين من التصويت، أكثر بكثير مما تحتاجه لقلب ولاية بنسلفانيا؟".

​وتابع: "طرد مراقبي التصويت من غرف العد. الناس سيكتشفون أنهم قد صوتوا بالفعل من خلال اقتراع مزيف.. اذهب إلى المنزل!".

ولا زال ترامب الجمهوري يرفض التسليم بالهزيمة ويواصل ادعاءاته دون سند عن حدوث تلاعب الأمر الذي عطل الإجراءات المعتادة للاستعداد لإدارة جديدة.

ورفعت حملته دعاوى قانونية تطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات في عدة ولايات دون أن تحقق نجاحا. ويقول خبراء قانونيون إنه لا توجد فرصة تذكر أن تغير هذه الدعاوى نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.