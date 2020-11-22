نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، هاجم فيها مجددا نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة.
وكتب ترامب: "بخلاف السياسة، كيف تخسر قضية يتم فيها حرمان أعداد كبيرة من الناخبين من التصويت، أكثر بكثير مما تحتاجه لقلب ولاية بنسلفانيا؟".
وتابع: "طرد مراقبي التصويت من غرف العد. الناس سيكتشفون أنهم قد صوتوا بالفعل من خلال اقتراع مزيف.. اذهب إلى المنزل!".
ولا زال ترامب الجمهوري يرفض التسليم بالهزيمة ويواصل ادعاءاته دون سند عن حدوث تلاعب الأمر الذي عطل الإجراءات المعتادة للاستعداد لإدارة جديدة.
ورفعت حملته دعاوى قانونية تطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات في عدة ولايات دون أن تحقق نجاحا. ويقول خبراء قانونيون إنه لا توجد فرصة تذكر أن تغير هذه الدعاوى نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب: أعداد كبيرة من الناخبين حرمت من التصويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.