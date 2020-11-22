البيت الأبيض: ترامب لم يحصل على انتقال منظم للسلطة بعد انتخابات 2016

قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني يوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب "لم يحصل على انتقال منظم للسلطة" بعد انتخابات عام 2016.

جاءت تصريحات ماكناني بعد ما يقرب أسبوعين من انتخابات 2020 وفوز المرشح الديمقراطي الرئيس المنتخب جو بايدن.

قالت ماكناني: "سعى الكثيرون لتقويضه وتشويه سمعته ونزع الشرعية عنه وإنكار فوزه"، مضيفة: "لم تكن هناك دعوات للوحدة، لم تكن هناك دعوات للشفاء. دعونا لا ننسى الانتقال غير منظم، الذي اضطر الرئيس ترامب لتحمله في عام 2016 وأربع سنوات من رئاسته "، بحسب ما ذكر موقع "usatoday" الأمريكي.

​وأكد الموقع أنه في صباح اليوم التالي للانتخابات في عام 2016، أقرت كلينتون ودعت الأمريكيين إلى قبول النتائج ومواصلة الكفاح من أجل المساواة في الولايات المتحدة.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، عقد الرئيس باراك أوباما مؤتمرًا صحفيًا لتقديم رسالة الوحدة الخاصة به إلى الأمريكيين. تعهد أوباما بأنه سيكون هناك انتقال سلس وسلمي إلى إدارة ترامب.

من ناحية أخرى رفض ترامب الجمهوري التسليم بالهزيمة وواصل ادعاءاته دون سند عن حدوث تلاعب الأمر الذي عطل الإجراءات المعتادة للاستعداد لإدارة جديدة.

ورفعت حملته دعاوى قانونية تطالب فيها بإلغاء نتائج الانتخابات في عدة ولايات دون أن تحقق نجاحا. ويقول خبراء قانونيون إنه لا توجد فرصة تذكر أن تغير هذه الدعاوى نتيجة الانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الجاري.