فرنسا تحذر: صراخ أردوغان غير كاف لمنع العقوبات ضد تركيا

قال وزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لودريان"، قبل اجتماع المجلس الأوروبي الحاسم الشهر المقبل، حيث قد يتم فرض عقوبات على أنقرة ، إن باريس تتوقع "أفعالًا"، وليس أقوال، من تركيا.
وأضاف لو دريان لبرنامج "لوجروند جيوري"، الذي بثته لوفيجارو، أن "التصريحات الهادئة التي سمعناها من الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية ليست كافية، نحن بحاجة إلى إجراءات".
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أصر أردوغان على أنه يريد "تعاونًا أقوى مع أصدقائنا وحلفائنا الأوروبيين" - وفقا لما وصفهم - وسط تباطؤ في العلاقات بين بروكسل وأنقرة حول مجموعة كاملة من القضايا الدولية.
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أما الاتحاد الأوروبي فهو غير راضٍ بشكل خاص عن مشاركة تركيا في القتال في ليبيا، ودعمها لأذربيجان في نزاع ناغورنو كاراباخ، والتنافس العدواني لأنقرة على الولاية البحرية وحقوق التنقيب عن الطاقة في البحر الأبيض المتوسط مع اليونان وقبرص.
ومن بين تلك "الإجراءات" التي تتوقعها فرنسا من تركيا، "يمكن القيام ببعض الأعمال بسهولة في شرق البحر المتوسط، وفي ليبيا، كما أن هناك بعض الأشياء التي يمكن القيام بها بسهولة في ناجورنو كاراباخ.
وقال "لدينا خلافات كثيرة" مع أنقرة ، متهمًا تركيا بالسياسات "التوسعية" وكذلك التصرف بما يخالف الأعراف الدولية في ليبيا والعراق وشرق البحر المتوسط وناغورنو كاراباخ "حيث نشروا مرتزقة سوريين".
وتابع وزير الخارجية الفرنسي لو دريان قائلا إن قادة الاتحاد الأوروبي اتفقوا الشهر الماضي على تقييم سلوك تركيا واتخاذ قرار بشأن العقوبات المحتملة ضد البلاد خلال اجتماع المجلس الأوروبي في ديسمبر.
وتأتي تصريحات لو دريان بعد يوم من تواصل أردوغان مع الاتحاد الأوروبي، في حين حذر التكتل من التلاعب به خلال التوترات المتصاعدة حول شرق البحر المتوسط.
وأثار نشر تركيا لسفينة للبحث عن الغاز في المياه التي تزعم اليونان مسؤوليتها حربا كلامية شرسة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي مددت مطلع الشهر الجاري العقوبات ضد أنقرة لمدة عام آخر.
وقال لودريان "لدينا خلافات كثيرة"، ووصف سياسات تركيا بأنها "توسعية" وكذلك "عدوانية" تجاه اثنين من أعضاء الاتحاد الأوروبي، اليونان وقبرص.
وأضاف لودريان إن تركيا كانت ترسل "مرتزقة سوريين" إلى ناغورنو كاراباخ، حيث وقعت الأطراف المتحاربة أرمينيا وأذربيجان هذا الشهر اتفاق سلام بوساطة روسية.
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