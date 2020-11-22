نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هافا نجيلا" تكشف تفاصيل جديدة عن صورة "رمضان".. ومتخصصة في الاعلام الإسرائيلي تكشف السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يوم واحد كان كفيلا أن يقلب الطاولة على رأس الفنان محمد رمضان عقب تداول صور له مع شخصيات إسرائيلية شهيرة ما بين لاعبي كرة قدم ومغنيين وغيرهم في حفلة خاصة، الأمر الذي أثار البلبلة الشديدة على مستوى وسائل الإعلام وكذلك السوشيال ميديا.

وما بين الأراء خرج الإعلام الإسرائيلي أيضا ليعلق على ما حدث حتى تم نشر مقالة في أحد المواقع العبرية تحت عنوان" هل لايزال السلام قريب؟ عومير أدم يعانق نجم مصري ويتسبب في ضجة على شبكات التواصل".

هافا نجيلا ومحمد رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحفلة الخاصة التي حضرها محمد رمضان وكانت أغنية "هافا نجيلا" الإسرائيلية الشهيرة في الخلفية وظهر في هذا المقطع الفنان وهو يلتقط الصور مع بعض الشخصيات ومن بينها الإسرائيلية.

وفور تداول الصور للفنان مع شخصيات إسرائيلية، سارع بتبرير الأمر عبر مقطع فيديو قائلا به :" يهمني الإنسان"، فيما كان قد عرض مسلسل رأفت الهجان بطولة الفنان العظيم الراحل محمود عبد العظيم أحد المقاطع والتي بها أغنية "هافا نجيلا" الأمر الذي يدل على مدى شهرة هذه الأغنية الإسرائيلية.