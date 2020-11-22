نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب سلوكها العدواني.. تركيا في مواجهة العقوبات الأوروبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة جديدة، حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر، من أن المجلس الأوروبي المقبل سينظر في مسألة تركيا، وقد يفرض قيودا عليها بسبب سلوكها "غير المقبول" في ناغورنو كاراباخ، حيث يواجه السلوك التركي حائط صد كبيرا على مستوى العالم.

فبحسب "الحرة" الأمريكية، قال وزير التجارة الفرنسي إن تركيا تلعب دورا مشينا يضر بفرنسا وأوروبا، وطالب الإدارة التركية بتغيير سلوكها التوسعي في شرق البحر المتوسط، ووقف سلوكها المزعزع للاستقرار في شمال أفريقيا عبر تهريب الأسلحة، وإرسال المرتزقة، كما طالب تركيا بالتوقف عن استخدام "قضية الهجرة" ضد أوروبا، وفقا لما نقلته قناة "مداد نيوز".

وأدان الاتحاد الأوروبي الاستفزازات التركية، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرارات إلى قمته المقررة في ديسمبر.. فهل تواجه تركيا عقوبات أوروبية جديدة؟