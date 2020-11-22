الفئات التي تستحق الدعم السكنى|| وكيفية التقديم للحصول على الدعم السكني

الفئات التي تستحق الدعم السكنى حيث كشفت وزارة الإسكان السعودية والتي قد حددت عن إمكانية حصول الشخص الغير سعودي للدعم السكني تبعاً لعدة شروط معينة لابد من أن تتوافر لحصول الأشخاص الغير سعوديين من الجنسيات الأخرة للدعم والتمويلات السكنية، كما ان الحكومة في المملكة السعودية تعمل على تقديم طفرة كبيرة من المخططات السكنية بحملة الدعم السكني الجديد والذي تضمن الكثير من المبادرات السكنية الجديدة.

قد قامت وزارة الإسكان بالكشف عن بعض الحالات التي تستحق الدعم السكني لكافة الجنسيات الغير سعودية، ويعتبر الشرط الأول الموجود بلائحة الإسكان أن يكون المستفيد حاصل على الجنسية السعودية، ولكن قد حدث استثناء لبعض المواطنين الغير سعوديين وهم النساء الذين لا يحصلون على الجنسية السعودية ولكنهم متزوجون من رجال حاملون الجنسية السعودية ولديهم أطفال وتوفي زوج هذه السيدة، لذلك تمنح الدول الحق للزوجة أن تحصل على الدعم السكني ويمكنها التقدم للحصول عليه بحيث أن يتوافر لديها شروط الدعم السكني الجديدة.

أعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية عن مبادرة سكني التي تمثل أهم المبادرات التي قد قامت الوزارة بتقديمها للمواطنين في السعودية، حيث أنها تستهدف أفراد محددة يجب أن يتوافر بهم بعض الشروط التي تتمثل فيما يلي: