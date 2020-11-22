مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم في الصيف والشتاء

مواعيد العمل للمحال التجارية والمولات والمطاعم، قامت وزارة التنمية المحلية بتحديد مواعيد جديدة لعمل المحال التجارية والكافيهات والمطاعم والمقاهي وورش العمل والمولات، ومن المفترض تطبيقها بدايةً من شهر ديسمبر يوم واحد 2020 وسيكون موافق ليوم ثلاثاء، وعلى جميع المواطنين الالتزام بتلك المواعيد الجديدة لعدم تعريض أنفسهم للمسائلة القانونية وللغرامة، كما أن هناك تعاون كبير وواضح بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية حتى يتم تطبيق تلك المواعيد الجديدة، ولتحقيق الانضباط والنظام في الشوارع المصرية ولحماية المواطنين من العدوى والمرض من خلال تقليل الزحام والتكدسات في الشوارع.

مواعيد غلق المحال التجارية في الصيف والشتاء

سيتم البدء بتنفيذ تلك المواعيد بدايةً من يوم واحد في شهر ديسمبر لعام 2020 الموافق الثلاثاء وذلك لمواعيد الشتاء، ومنذ آخر يوم يوم جمعة بشهر أبريل سيتم البدء بتلك المواعيد لفترة الصيف، ويتم تنفيذها من جديد لفترة الشتاء من آخر يوم خميس بشهر سبتمبر.

مواعيد عمل الكافيهات والمطاعم والبازارات

في الصيف تبدأ من الساعة الخامسة صباحًا حتى الواحدة صباحًا، وفي الشتاء تبدأ من الساعة الخامسة صباحًا حتى الثانية عشر منتصف الليل وتمتد للساعة الواحدة صباحًا في العطلات.

مواعيد عمل المولات والمحلات التجارية

في الصيف تعمل من الساعة السابعة صباحًا حتى الحادية عشر مساءً وأيام العطلات الساعة الثانية عشر منتصف الليل، في الشتاء تعمل من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً وأيام العطلات الساعة الحادية عشر مساءً.

مواعيد عمل خدمة الدليفري والتيك أواي

تعمل طوال اليوم سواء صيفًا أو شتاءً.

مواعيد عمل السوبر ماركت والمخابز والصيدليات والبقالات

لا تشملها مواعيد الفتح والغلق الجديدة.

مواعيد عمل الأعمال الحرفية بالمناطق السكنية

في الصيف تعمل بدايةً من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، وفي الشتاء تعمل من الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً، ولكن لا تشمل تلك المواعيد الورش الخاصة بخدمات المواطنين العاجلة أو الموجودة على الطريق.