تدشين نظام إصدار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، صرحت الهيئة الخاصة بتقويم التعليم والتدريب أن الرخصة المهنية المتعلقة بالمعلمين والمعلمات وثيقة تختص بإصدارها الهيئة فقط ضمن ضوابط ومعايير معينة، ويحصل عليها من هو مؤهل لمزاولة تلك المهنة السامية بحسب مدة زمنية ومستويات محددة، وهي إحدى الأوراق المطلوبة للحصول على رتبة مهنية من الوزارة، ولا يمكن الحصول عليها إلا بعد اجتياز الاختبارات التي تم وضعها من قبل الوزارة لمعرفة مقياس المعايير التربوية للمعلم وتنقسم الاختبارات من جزئين:

اختبار تربوي عام. اختبار تخصصي.

المسارات والمعايير المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية

قامت هيئة تقويم التعليم بنشر سبعة وثلاثون تخصصًا، وقامت بالإشارة إلى المعايير التربوية والمهنية العامة في محاولة هدفها الأول الإرتقاء بالمستوى التعليمي، وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في رفع جودة وكفاءة التعليم، حيث تنقسم تلك المعايير إلى ثلاثة أقسام رئيسية هما:

القسم الأول يهتم بشكل مباشر بالقيم والأخلاق والمسئوليات المهنية للمعلمين داخل الفصل وخارجه، ويشمل هذا القسم ثلاثة معايير أساسية:

الإلتزام بقيم الدين الإسلامي وأخلاق المهنة.

التفاعل المهني مع الزملاء التربويين ومع المجتمع عمومًا.

التطوير المهني بشكل مستمر.

القسم الثاني من المعايير يهتم بالمعرفة المهنية ويقوم بالتركيز على المعارف التي يحتاجها المعلم لتوفير الجودة العالية في تعليم الطلاب، ويشمل المهارات اللغوية والرقمية والكمية، والتعرف على طرق التدريس والمنهج، وكيفية تدريس مجال التخصص ومستجداته والتمكن منه.

أما القسم الثالث والأخير فيشمل الممارسة المهنية للمعلم والخيارات التي يجب عليه إتاحتها لتيسير العملية التعلمية على الطلاب مثل تهيئة بيئة داعمة للطلاب تقوم على التفاعل بين الطلاب والمعلم وتعتمد على الإحترام والثقة المتبادلين واستخدام أساليب تربوية فعالة في تقويم سلوك الطلاب وهذا القسم أيضًا يشمل تخطيط الوحدات الدراسية لتسهيل تلقي المعلومات عند الطالب.

موعد اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات

قررت هيئة تقويم التعليم تدشين إصدار الرخص المهنية في الأول من ديسمبر لعام 2020، وسيتم فتح موقع تسجيل المعلمين والمعلمات الذين اجتازوا الاختبارات في السادس من ديسمبر لعام 2020، ولكن المعلمين الذين لم يجتازوا الاختبار من قبل فسوف يتم فتح مجال التسجيل لهم في الخامس عشر من ديسمبر لنفس العام، وتكون الفترة الأولى مخصصة لاختيار التخصص وتبدأ من الثالث والعشرون من يناير عام 2021 أما الفترة الثانية فتكون مخصصة لاختبار التربوي العام وتكون من 20 إلى 26 مارس لعام 2021.