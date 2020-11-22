سعر بلايستيشن 5 في السعودية، منذ فترة كبيرة ينتظر اللاعبون من محبي البلايستيشن ميعاد نزول بلايستيشن 5 في السعودية وسعر الجهاز الرسمي والألعاب والإمكانيات المتاحة بالجهاز الجديد، وقد جاء السعر مفاجأة للجميع حيث أنه أرخص وأفضل من جميع التوقعات، وهذا السعر المفاجئ سوف يسمح للكثير من عشاق البلايستيشن الغير قادرين على شراءه من قبل الإقبال على الإصدار الجديد وتوفير ميزانية شرائه بسهولة ويسر، واليوم سوف نكشف عن سعر بلايستيشن 5 داخل المملكة العربية السعودية وأماكن تواجده ومواصفات بلايستيشن 5 وأهم الألعاب الموجودة به والإصدارات المتاحة.

سعر بلايستيشن 5 في المملكة العربية السعودية

يزداد سعر بلايستيشن 5 الذي طرحته شركة سوني حوالي 100 دولار فقط عن سعر بلايستيشن 4 فإن سعر بلايستيشن 5 في السعودية 500 دولار أمريكي أي ما يعادل 1875 ريال سعودي، وتم تفعيل متطلبات الشراء من خلال متجر اكستر ومتجر جرير الأكثر انتشارًا وشهرة داخل المملكة السعودية.

مواصفات بلايستيشن 5

يقوم جهاز الفيديو بدعم تقنيات الـ 8K كما أن الجهاز يدعم أيضًا بطاقات AMD Ryzen التي تبلغ سعتها 7 نانو ميتر، بالإضافة إلى دعمه معالج GPU التابع لسلسلة Radeon Navi.

يوجد بالجهاز دعم لأقراص التخزين التي تتبع نوع SSD وذلك من خلال تقنية ال HDR الموجودة داخل أجهزة PlayStation 4 PRO و PlayStation 4 مع وجود تنسيق HDR10 وكل هذه المميزات والتقنيات سوف تتوفر في جهاز بلايستيشن 5 من دون وجود أي اختلافات.

هذا الإصدار الجديد هو أكثر تقدمًا من كافة الإصدارات القديمة لأن هذا الإصدار الحديث لا يقوم باستبعاد تقنية Dolby Vision وتقنية HDR10 خاصةً أن المعروف أن أجهزة ألعاب Xbox الحديثة تعمل بهذه التقنيات في الوقت الحالي.

يوجد بالجهاز الكثير من الملحقات مثل كاميرا HD حديثة، وشاحن DualSense، ويوجد به أيضًا جهاز للتحكم عن بعد، وسماعة رأس لاسلكية ثلاثية الأبعاد.

اللعبة الخاصة بالسباقات Gran Turismo 7.

اللعبة الخاصة بـ المغامرة والخيال Oddworld oulstorm.

لعبة الزومبي Resident Evil Village.

اللعبة الشهيرة Grand Theft Auto V الذي سوف يحصل عليها مجانًا الأشخاص الذين يستخدمون PLUS.

وأيضًا يوجد بالإصدار الجديد اللعبة الأشهر فيفا 2020.

يوجد في جهاز بلايستيشن 5 جميع الألعاب الموجودة في جهاز بلاستيشن 4.

أهم العاب بلايستيشن 5