٧ آيات منجيات لجلب الخير وتمنع كل سوء بأذن الله، القرآن الكريم هو شفاء الصدور والشافي من كل داء، فعلى الإنسان المداومة على قراءة القرآن الكريم والتدبر، لأن هناك بعض الآيات التي تنجي من كل شر وتجلب الخير، فعلى سبيل المثال إذا كان الإنسان يشعر بالضيق أو الهم والغم والكرب أو مشكلة ما فما عليه إلا الوضوء وقراءة الآيات القرآنية الآتية، بشرط أن يكون على يقين كامل وثقة بالله عز وجل أن الخير والفرج آت من عند الله عز وجل، وروي عن الإمام علي عليه السلام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فيما معناه، لو أراد سكان الأرض بإنسان سوءًا، ما أصابة السوء وما قدر له، ومن قرأها غفر له ذنبه يوم القيامة، ومن قرأها ومسح بها على جسده ونفسه كان لدى الحكام والأمراء عزيزًا، وهي عبارة عن سبع آيات من القرآن الكريم، وورد أن لها عظيم الأجر في الدنيا والآخرة، وهو قوله بسم الله الرحمن الرحيم

{قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} “التوبة 51”

{وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}. الأنعام 17

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ}. هود 6

{إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ۚ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} هود56

{وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} العنكبوت60

{مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۖ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}. فاطر 2

{وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ ۚ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ} الزمر 38

كما ورد أن الآيات السابقة هي ترفع السوء وتجلب الخير، فهناك بعض الأذكار والأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبها عظيم الفضل والأجر في رفع البلاء وشفاء الصدور مما بها من الهم والغم، وإذا ما أردت التوفيق والنجاح في أي آخر من أمور الحياة أو الآخرة، فعليك بقوللا إله إلا الله سبحانه وتعالى، وحده لا شريك لرب العرش العظيم.

لا إله إلا الله العلي العظيم الكريم الحليم.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السموات والأرض رب كل شيء ومليكه ورب العرش العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين.

(ياودود يا ندى يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال يا مريد، أسألك بنورك وجهك الذي ملأ عرشك، وأسألك بقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك، وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، لا إله إلا أنت د، يا مغيث أغثني)

الأذكار والأدعية التي تكشف البلاء.أدعية التي ورد في أنها هزت السماءأوقات يجب علي العبد الإكثار من الدعاء فيها

عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قال فيما معناه، أن في أيام الظهر هذه نفحات ألا فتعرضوا لها، لعل تصيب أحدكم منها نفحة، فلا ييأس بعدها أبدًا، وفي هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأن نكثر الدعاء، وأن نتعرض لتلك النفحات في أوقاتًا دل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها دعاء يوم عرفة ويوم الجمعة، ونهار الصائم حتى يفطر، والدعاء في الثلث الأخير من الليل، حيث يتجلى الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا بكيفية لا يعلمها إلا هو، فيقول هل من مستغفر فاغفر له؟، هل من تائب فاتوب عليه؟، هل من داعي فاستجيب له؟، وهكذا حتى مطلع الفجر، كما أن الدعاء في مواضع معينة له أثر مستحب وعظيم، مثل وقت السجود، فعليكم الإكثار من السجود.