تاريخ رمضان 2021

تاريخ رمضان لعام 2021، يتسائل الجميع في الوقت الحالي عن موعد قدوم شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الكريم من الأشهر التي ينتظرها الجميع خاصةً المسلمين، فهو شهر البركة وشهر المغفرة وشهر العتق من النار، فيحاول الجميع الاجتهاد في شهر رمضان حتى ينالوا كل هذه الأشياء المباركة، وفي هذه الأيام يقترب دخول الشهر الكريم إذ يتسائل الجميع عن ميعاد قدومه.

موعد شهر رمضان الكريم فلكيًا

قامت الدراسات الفلكية القائمة على تحديد ميعاد قدوم شهر رمضان المبارك بعمل بعض الاستطلاعات الفلكية وقد أكدت الدراسات التي قامت بعملها طقس العرب فيما يخص موعد شهر رمضان الفضيل أن إمكانية رؤية هلال شهر رمضان لعام 2021 / 1442 بعد غياب شمس يوم الأحد الذي سيكون موافق بمشيئة الله تعالى يوم الحادي عشر من شهر أبريل القادم لعام 2021 ستكون مستحيلة.

نظرًا لغروب القمر قبل غياب شمس يوم الأحد الموافق 11 من شهر أبريل فإنه سوف تكون ليلة تحري هلال شهر رمضان المقبل لعام 2021 / 1442 هجريًا سوف يكون في اليوم الذي يليه والذي يوافق يوم الإثنين الثاني عشر من شهر أبريل، وسيكون ذلك في تمام الساعة 6:14 بتوقيت الرياض.

أما عن موعد غروب قمر ليلة تحري أول يوم في شهر رمضان المقبل لعام 2021 سوف يكون في تمام الساعة 5:45 بتوقيت الرياض، وذلك معناه أن غروب القمر سيكون قبل غروب شمس نفس اليوم وبالتالي يكون رؤية هلال شهر رمضان المبارك يوم الأحد ستكون مستحيلة.

اليوم المحدد لشهر رمضان المبارك لعام 2021

ينتظر جميع المسلمون في كافة أنحاء العالم شهر رمضان المبارك القادم لعام 1442 / 2021، حيث أنه يكون هناك تقاليد معينة وعادات يستقبل بها المسلمون هذا الشهر الفضيل، لذلك تمكنت بعض الدراسات الفلكية بعمل الاستطلاع وقررت التالي

سيكون يوم الاثنين الموافق الثاني عشر من شهر أبريل لعام 2021 هو المتمم لشهر شعبان، وأنه سيكون يوم الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أبريل هو أول يوم لشهر رمضان المقبل لعام 2021 / 1442 في المملكة العربية السعودية.