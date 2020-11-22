وكيل أعماله كشف الخطة المذهلة: إبرا سيعتزل بعد 11 عاما

أشاد مينو رايولا، وكيل نجم ميلان الإيطالي، زلاتان إبراهيموفيتش، بالقدرات الجسدية والعقلية للمهاجم المخضرم، وكشف عن موعد "لا يصدق" يخطط النجم السويدي للاعتزال فيه.
وقال رايولا في تصريحات في تصريحات صحيفة "أحيانا أضع نفسي فوق إبرا أثناء قيامه بتدريبات الضغط، لكنه يستمر في الانحناءات، وأنت تعرف أنني لست خفيفًا".
وبشأن موعد اعتزال إبراهيموفتيش البالغ من العمر 39 عاما، قال رايولا "سيظل إبرا يلعب، ويمكنه الاستمرار في كرة القدم حتى 50 عامًا أو على الأقل حتى يغادر الملعب على "نقالة".
ويرى وكيل أعمال النجم السويدي، أن لاعب لوس أنجلوس غالاكسي السابق أحيا فريقه ميلان، وأنه يمثل 90 بالمئة من قوة الفريق.
ووجه رايولا انتقادات لفريق إبرا السابق (غالاكسي) قائلا "إبراهيموفتيش افتقد هناك لانضباط اللاعبين حوله".
يذكر أن "إبرا" عاد إلى ميلان في ديمسبر 2019، حيث أعاد الفريق الإيطالي إلى سكة الانتصارات، ليستعيد النادي "اللومباردي" هيبته في إيطاليا ويتصدر الدوري حتى الجولة السابعة.
وشارك الدولي السويدي السابق منذ عودته إلى ميلان في 23 مباراة وسجل 18 هدفا، علما بأنه يتصدر ترتيب الدوري حتى الآن بالمشاركة مع نجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو.
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