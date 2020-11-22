نفى لاعب نادي الزمالك المصري ، أشرف بن شرقي، ما جرى تداوله عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه جاهز لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء الجمعة.
وكتب بن شرقي، على حسابه في موقع "إنستغرام"، "كل ما يتم تداوله بخصوصي مجرد إشاعات.. أنا جاهز للنهائي يوم الجمعة، ومستعد لتقديم أفضل ما لدي خدمة لفريقي الزمالك".
وجاء نفي بن شرقي بعدما تحدثت بعض الشائعات عن إصابة اللاعب المغربي بفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".
وكان النجم المغربي قد تغيب عن الفريق المصري، خلال الآونة الأخيرة، على إثر انضمامه إلى منتخب المغرب الوطني، فلم يشارك فى مباراة أمام نادي إف سي مصر، التى أقيمت السبت فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر.
ويرتقب أن يلتقي الأهلي والزمالك، يوم الجمعة المقبل، في نهائي دوري أبطال الإفريقي على "ستاد" القاهرة الدولي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "أنا جاهز".. نجم الزمالك ينفي الشائعة المزعجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.