قال أحد مساعدي الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأحد، إن مراسم التنصيب ستُختصر لتقليل المخاطر الصحية في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال المرشح لمنصب كبير موظفي البيت الأبيض، رون كلين: "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع (حفل) التنصيب الذي شهدناه في الماضي".
وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة في 20 يناير، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يتحكم في مراسم تنصيب بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.