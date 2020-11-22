تسجيل أكثر من 604 آلاف إصابة جديدة بكورونا حول العالم

جدة - نرمين السيد - وجاء من البيانات التى نشرتها المنظمة ومقرها جنيف، أن حصيلة الإصابات فى العالم بلغت 57.882.183 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 1.377.395 حالة، وذلك بعد تسجيل 9237 وفاة جديدة منذ يوم السبت.

وأوضح بيان المنظمة أن أكثر من 44% من الإصابات الجديدة تم تسجيلها فى الأمريكيتين 270.290، تليهما أوروبا 232.897 وجنوب شرقى آسيا 55.697.

وتأتى الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول ذات العدد الأكبر فى الإصابات 11.789.012، تليها الهند 9.095.806 حالات والبرازيل 6.020.164 حالة، وفرنسا 2.089.353 حالة، وروسيا 2.089.329 حالة وإسبانيا 1.556.730 حالة وبريطانيا 1.493.387 حالة وإيطاليا 1.380.531 حالة والأرجنتين 1.359.042 حالة وكولومبيا 1.233.969 حالة والمكسيك 1.025.969 حالة وبيرو 946.087 حالة.