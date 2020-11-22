بومبيو: أمريكا قد توجه ضربة لـ إيران.. وإسرائيل قوة خير للمنطقة

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مقابلة مع صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، قال خلالها إن الولايات المتحدة تنوي لحفاظ على سياسة "الضغط الأقصى" لعزل إيران ، مع عدم استبعاد توجيه ضربة عسكرية إذا كان هذا هو المطلوب "للحفاظ على سلامة الأمريكيين".

وأكد بومبيو خلال اللقاء أن "سياسة الاسترضاء" مع إيران ستكون ضارة، وذكر أيضًا أن تقييم مستويات تواجد القوات الأمريكية في المنطقة يتحدد بالنظر إلى حجم "تهديدات اليوم، وليس قبل عشرين عامًا".

تحدثت صحيفة The National إلى بومبيو في أبو ظبي في نهاية رحلته التي شملت سبع دول واستغرقت 10 أيام وركزت على أولويات السياسة الأمريكية. وطوال المقابلة ، شدد بومبيو على أهمية النهج "الواقعي" للسياسة الخارجية.

قال بومبيو إن إستراتيجية الأمن القومي والسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترامب "واقعية، فهي تعترف بالحقائق على الأرض، ولا تتظاهر ... إنها تقر بأنه إذا قمنا بها بالشكل الصحيح في أمريكا، وإذا قمنا بحماية المواطنين الأمريكيين، فيمكننا أن نكون كذلك. قوة من أجل الخير في جميع أنحاء العالم".

تحدث بومبيو عن التزامه والتزام ترامب بتحقيق النتائج تحت شعار "أمريكا أولًا"، قائلًا: "يتطلب الأمر أمريكا مستعدة للمشاركة اقتصاديًا ودبلوماسيًا وعسكريًا فقط مرة واحدة ضرورية للغاية".

عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، قال بومبيو إن الاستراتيجية "تعترف ببعض الحقائق المركزية، أولًا أن المحرض الأساسي على عدم الاستقرار في المنطقة هو في الواقع نظام إيران، وثانيًا أن إسرائيل يمكن أن تكون شريك عظيم لدول الخليج ". على أساس هذين المبدأين التنظيميين، عملت إدارة ترامب مع حلفائها في المنطقة.

وبشأن إسرائيل وعلى الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي، قال بومبيو إن بلاده تعترف بالحقائق على الأرض "وقلنا ليست كل مستوطنة في حد ذاتها غير قانونية. هذه مجرد حقائق. العالم يعرف هذا ".

وأضاف:"عندما ترى سياسة وسياسة أمريكية تعترف بالتهديد من إيران، عندما تدرك أن ديمقراطية إسرائيل الفعالة هي قوة من أجل الخير في المنطقة، كما ترى، فإن الدول تدرك ذلك من خلال آلية اتفاقيات إبراهيم وتقول:"نريد أن نكون في سلام مع إسرائيل. أعتقد أن الشعب الفلسطيني يمكنه رؤية ذلك. وهكذا تعلمون، فإن الخيارات التي تتخذها القيادة الفلسطينية، كما أعتقد، ستعكس هذا الفهم المركزي".

وذكرت الصحيفة أن بومبيو كان إيجابيًا بشأن استئناف المحادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. قال:"كنت سعيدًا بحقيقة أنهم بدأوا الآن في إجراء المزيد من المحادثات مع الإسرائيليين. ما زلنا بحاجة إلى جعلهم يجرون محادثة حول الحل النهائي".

وتابع:"لقد وضعنا رؤية للسلام تقترح بعض الفهم المركزي كل ذلك على أساس الحقائق والواقع، والأشياء التي يعرف الجميع أنها ستكون في ذلك القرار النهائي، وستكون هناك مناقشات حول كيف وأين ومتى بالتحديد.لكننا وضعنا إطار عمل كان واقعيًا للغاية بشأن ما أعتقد أن العالم بأسره يتوقعه، وآمل أن يطالب الشعب الفلسطيني قيادته بالانخراط في تلك المحادثة. سيكون شيئًا رائعًا أن نراهم ينضمون إلى اتفاق يشبه ما رأيناه مع اتفاقيات إبراهيم".

فيما يتعلق بإيران، شدد بومبيو على أن الولايات المتحدة قد أنشأت "تحالفًا هائلًا يفهم التهديد من إيران وقيادتها ... لقد حرصنا أيضًا على إنشاء قوة ردع حقيقية. لقد قتلنا [قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني] قاسم سليماني. لقد قمنا ببناء جهد لهزيمة [ما يسمى] الخلافة التي كانت جالسة في داعش والتي أعطت مساحة للإيرانيين داخل سوريا. لقد بذلنا قصارى جهدنا لتقديم نتائج جيدة للشعب العراقي. لذلك، كان لدينا في كل دولة مجموعة من السياسات التي استمرت في الاعتراف بأن عزل إيران كان النهج الصحيح".

وأوضح أنه من خلال "حملة الضغط الأقصى حرمنا النظام من مليارات الدولارات التي قدمتها الإدارة السابقة له، وهي نفس الأموال التي تلطخت أيديها بالدماء الأمريكية".

وأضاف بومبيو:"الناس في جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد الشعب الأمريكي، يدركون أن العودة إلى سياسة الاسترضاء الفاشلة تلك تمثل خطرًا حقيقيًا على الولايات المتحدة. المزيد من الأموال في أيدي آيات الله لا يمكن أن تؤدي إلى المزيد من الحرية ، والمزيد من الأمن للشعب الأمريكي، أو، بصراحة، المزيد من الأمان لشعب إسرائيل أيضًا. ولذا سوف نبقى جاهدين في ذلك".

في الأسبوع الماضي، أشارت تقارير إعلامية إلى أن ترامب كان يفكر في القيام بعمل عسكري في إيران، لكن كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك بومبيو ، أقنعهم بعدم فعل ذلك.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتم النظر في توجيه ضربة، قال السيد بومبيو بإيجاز:"يحتفظ رئيس الولايات المتحدة دائمًا بالحق في القيام بما هو مطلوب لضمان سلامة الأمريكيين. لقد كانت سياستنا لمدة أربع سنوات. ستكون سياستنا، طالما أننا نتحمل مسؤولية الحفاظ على حماية أمريكا ". ومع ذلك ، هناك مخاوف من أن تشعر إيران بالجرأة إذا استمرت الولايات المتحدة في خططها لسحب قواتها من العراق.

وبدا بومبيو واثقًا من أن ذلك لن يكون مصدر قلق، قائلًا: "سنعمل على تحقيق ذلك بالشكل الصحيح في العراق. نحن بحاجة إلى أن نفعل ما يريده الشعب العراقي - إنهم يريدون عراقا حرا ومستقلا وذو سيادة. لدينا مهمتان هناك ، واحدة لمساعدة الشعب العراقي على تحقيق ذلك ، لأن القيام بذلك في مصلحة الأمن الأمريكية.