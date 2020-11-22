ترامب لـ قادة العشرين: اتفاقية باريس للمناخ مصممة لقتل الاقتصاد الأمريكي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق باريس للمناخ ، الذي تعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بالانضمام إليه ، في بيان بالفيديو أمام قمة مجموعة العشرين يوم الأحد.
وقال ترامب للقمة ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس: "لحماية العمال الأمريكيين ، سحبت الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ غير العادلة والمتحيزة ، وهو عمل غير عادل للغاية بالنسبة للولايات المتحدة".
ومضى الرئيس في الادعاء بأن الاتفاقية "لم تكن مصممة لحماية البيئة، لقد تم تصميمها لقتل الاقتصاد الأمريكي".
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة قادت خفض انبعاثات الكربون منذ انسحابه من الاتفاق.
ومع ذلك، لاحظت وكالة الأسوشييتد برس أن الولايات المتحدة أحرزت تقدمًا أقل بكثير في خفض انبعاثاتها بالنسبة المئوية.
وانسحبت الولايات المتحدة رسميًا من الاتفاقية في 4 نوفمبر، خلال جلسة المناخ لمجموعة العشرين، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج المجموعة لقيادة قضايا المناخ والتنفيذ الكامل للاتفاقية.
وقال شي، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس، "منذ وقت ليس ببعيد، أعلنت عن مبادرة الصين لتوسيع نطاق مساهماتها المحددة وطنيًا والسعي للوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060".
وأضاف "ستفي الصين بالتزامها وستشهد التنفيذ"
وتعتبر الصين هي الرائدة عالميا في الانبعاثات الإجمالية".
ودعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى التعاون الدولي بشأن هذه القضية ، قائلًا إن اتباع نهج متنوع لكل دولة على حدة لن يكون فعالًا.
وقال مودي، وفقًا لوكالة أسوشييتد برس، "يجب محاربة التغيير الحميم ليس في صوامع ، ولكن بطريقة متكاملة وشاملة وكاملة".
ويقال إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن يخطط لعكس العديد من سياسات ترامب فور توليه منصبه، بما في ذلك انسحاب ترامب من الاتفاقات، وحظر السفر على العديد من الدول ذات الأغلبية المسلمة، وحظر الأشخاص العابرين للخدمة في الجيش.
وقال بايدن في تصريحات في ويلمنجتون في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد فترة وجيزة من انتخابه رئيسا منتخبا: "بينما ننتظر النتائج النهائية ، أريد أن يعرف الناس أننا لا ننتظر إنجاز العمل".
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