نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض أسعار الحديد بشكل ملحوظ بجميع أنواعه هذا الشهر في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد هذا الشهر شهر نوفمبر لعام 2020 م انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وملحوظ ليقل سره بين معدلي ستمائة جنيه إلى ألفين جنيه في الطن الواحد ولم يكن ذلك هو الانخفاض الأول في السعر فقد شهد الحديد عدة انخفاضات متتالية في سعره المحلي والعالمي طوال هذا العام ليصبح انخفاض هذا الشهر هو الأضخم على الإطلاق ،تابعوا معنا في هذا المقال لتعرف المزيد حول هذا الخبر.

انخفاض أسعار الحديد

أسباب أنخفاض السعر في الأسواق:

بدأت عمليه انخفاض سعر الحديد في الأسواق المحلية بمعدل مائتين إلى ستمائة جنيه في الطن لترتفع نسبة الانخفاض بعد ذلك ،والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو تراجع أسعار خام البيليت عالميا والذي يحضر منه الحديد والذي وصل سعره إلى 410 دولارات للطن ولكن بسبب الأزمة التي تمر بها الأسواق انخفض سعره بمعدل مائة إلى ثلاثمائة جنيه لكل طن.

نتيجة ذلك الانخفاض الكبير والملحوظ في المادة الخام أخد طن الحديد في التراجع بعد أن كان شاهد فترة من الاستقرار لينخفق إلى مائة جنية في الطن ثم يرتفع مرة أخرى إلى 350 جنيه في الطن.

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وأسعاره الحالية: