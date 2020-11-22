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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض أسعار الحديد بشكل ملحوظ بجميع أنواعه هذا الشهر في الأسواق في المقال التالي
عمر شويل - جدة شهد هذا الشهر شهر نوفمبر لعام 2020 م انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير وملحوظ ليقل سره بين معدلي ستمائة جنيه إلى ألفين جنيه في الطن الواحد ولم يكن ذلك هو الانخفاض الأول في السعر فقد شهد الحديد عدة انخفاضات متتالية في سعره المحلي والعالمي طوال هذا العام ليصبح انخفاض هذا الشهر هو الأضخم على الإطلاق ،تابعوا معنا في هذا المقال لتعرف المزيد حول هذا الخبر.
انخفاض أسعار الحديد
أسباب أنخفاض السعر في الأسواق:
بدأت عمليه انخفاض سعر الحديد في الأسواق المحلية بمعدل مائتين إلى ستمائة جنيه في الطن لترتفع نسبة الانخفاض بعد ذلك ،والسبب الرئيسي لهذا الانخفاض هو تراجع أسعار خام البيليت عالميا والذي يحضر منه الحديد والذي وصل سعره إلى 410 دولارات للطن ولكن بسبب الأزمة التي تمر بها الأسواق انخفض سعره بمعدل مائة إلى ثلاثمائة جنيه لكل طن.
نتيجة ذلك الانخفاض الكبير والملحوظ في المادة الخام أخد طن الحديد في التراجع بعد أن كان شاهد فترة من الاستقرار لينخفق إلى مائة جنية في الطن ثم يرتفع مرة أخرى إلى 350 جنيه في الطن.
انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وأسعاره الحالية:
- سعر طن حديد عياد في الأسواق 9950 جنيه مصري
- سعر طن حديد عز والدخيلة في الأسواق 1100 جنيه مصري.
- سعر طن حديد عنتر في الأسواق 9700 جنيه مصري.
- سعر طن حديد العلا في الأسواق9 آلاف و700 جنيه.
- سعر طن حديد السويس في الأسواق 10 آلاف جنيه.
- سعر طن أسمنت الشركة العربية المسلح في الأسواق 735 جنيه.
- سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر في الأسواق 710 جنيه.
- سعر طن أسمنت سيناء في الأسواق 690 جنيه.
- سعر طن أسمنت السويس في الأسواق 725 جنيه.
- سعر طن أسمنت طرة وحلوان في الأسواق 730 جنيه.
- سعر طن أسمنت المسلة في الأسواق 690 جنيه.
- سعر طن جبس الدولية في الأسواق 700 جنيه.
- سعر طن جبس العامرية في الأسواق 650 جنيه.
- سعر طن جبس مصر سيناء في الأسواق 650 جنيه.
- سعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه.
- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 2450 جنيه.
- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2420 جنيه.
- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة 750 جنيه.
- سعر طن أسمنت المنيا المقاوم للملوحة ـ725 جنيه.
- سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة 750 جنيه.
- سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 745 جنيه.
- سعر طن أسمنت النخيل المخلوط 620 جنيها.
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