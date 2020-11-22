فيديو .. حريق ضخم فى عاصمة قبردين بلقار الروسية

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، فإن الحريق الذى اندلع على سطح مبنى مكون من ثلاثة طوابق ويضم متجرا للأدوات منزلية وقطع غيار للسيارات، امتد إلى مبنيين مجاورين.
وأشار إلى أن 66 من رجال الإطفاء معززين بـ14 آلية يعملون على إخماد الحريق، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو ضحايا.
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