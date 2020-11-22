مساعد بايدن : اختصار مراسم تنصيب الرئيس بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال المرشح لمنصب كبير موظفى البيت الأبيض، رون كلين: "أعتقد أن الضرورات ستفرض تغييره (حفل التنصيب) بالتأكيد.. من الواضح أن هذا لن يكون نفس نوع حفل التنصيب الذى شهدناه فى الماضى". وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس سيشددان على الممارسات الآمنة خلال مراسم التنصيب المقررة فى 20 يناير.

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