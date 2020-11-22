حريق ضخم في عاصمة قبردين بلقار الروسية  

اندلع حريق ضخم مساء اليوم الأحد في مدينة نالتشيك عاصمة جمهورية قبردين بلقار بشمال القوقاز الروسي على مساحة 1.5 ألف متر مربع، حسب مصادر بوزارة الطوارئ الروسية.

وقال المصدر لوكالة "تاس" الإخبارية الروسية إن الحريق الذي اندلع على سطح مبنى مكون من ثلاثة طوابق ويضم متجرا للأدوات منزلية وقطع غيار للسيارات، امتد إلى مبنيين مجاورين.

وأشار إلى أن 66 من رجال الإطفاء معززين بـ14 آلية يعملون على إخماد الحريق، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات أو ضحايا.