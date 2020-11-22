اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن جائحة كورونا لفتت وعي الحكومات إلى أن الاقتصادات يجب أن تتطور على نحو مستدام، وليس على حساب البيئة.
وأوضحت ميركل في تصريح لها عقب قمة "مجموعة العشرين"، أن هناك إرادة للتعلم من الجائحة ولجعل الاقتصاد أكثر استدامة، مشيرة إلى أن فيروس كورونا جعل الحكومات في جميع أنحاء العالم أكثر وعيا بحقيقة أن الاقتصادات يجب أن تتطور على نحو مستدام، وليس على حساب البيئة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميركل: اقتصادات العالم يجب أن تكون أكثر استدامة بعد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.