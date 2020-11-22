ميركل: اقتصادات العالم يجب أن تكون أكثر استدامة بعد كورونا 

اعتبرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن جائحة كورونا لفتت وعي الحكومات إلى أن الاقتصادات يجب أن تتطور على نحو مستدام، وليس على حساب البيئة.

وأوضحت ميركل في تصريح لها عقب قمة "مجموعة العشرين"، أن هناك إرادة للتعلم من الجائحة ولجعل الاقتصاد أكثر استدامة، مشيرة إلى أن فيروس كورونا جعل الحكومات في جميع أنحاء العالم أكثر وعيا بحقيقة أن الاقتصادات يجب أن تتطور على نحو مستدام، وليس على حساب البيئة.