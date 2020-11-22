السعودية تكشف سبب موقف تركيا من بيان قمة العشرين

كشفت المملكة العربية السعودية، سبب اتخاذ تركيا موقفا مغايرا من البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين، وإصرارها على إصدار بيان منفصل بشأن موقفها.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن البيان الختامي لقمة العشرين أُقر بالإجماع لكن تركيا أرادت أن "يسمع صوتها"، حسبما نقلت عنه "روسيا اليوم".

وأضاف الوزير السعودي أنه "تم الاتفاق على إطار العمل المتعلق بمساعدة الدول الفقيرة، وأن التأخر بدعم أي دولة يؤثر علينا جميعا".

جاء ذلك، بعدما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن رئاسة مجموعة العشرين ستصدر بيانا منفصلا خاصا بموقف تركيا إزاء البيان الختامي لقمة المجموعة المنعقدة الرياض.

وقال بن سلمان في كلمة ختامية لقمة العشرين "نعلن تبني مجموعة العشرين البيان الختامي لقمة الرياض وأود ان أنوه الى ان جمهورية تركيا أبدت رغبتها في توضيح موقف خاص بها وستقوم رئاسة مجموعة العشرين باصدار بيان يوضح موقف الجمهورية التركية".

واقترح ولي العهد السعودي عقد قمتين سنويتين للمجموعة، على أن تكون الأولى افتراضية منتصف العام المقبل، فيما تكون الثانية حضورية في نهايتها.

ويأتي الموقف التركي من بيان قمة الرياض، بعد اتصال نادر بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل انطلاق القمة الافتراضية لمجموعة العشرين برئاسة السعودية.

من جانبه، وجه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الشكر للقادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية، قائلا "استطعنا أن نؤكد مجددًا على روح التعاون التي لطالما كانت حجر الأساس لنجاحات مجموعة العشرين".

وأضاف الملك سلمان في كلمته بالجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين: "سعدنا بتحقيق الكثير هذا العام، وأوفينا بالتزامنا بالاستمرار بالعمل سويًا كي نرتقي لمستوى التحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا بهدف حماية الأرواح وسبل العيش والفئات الأكثر عرضة للخطر".

وأكد الملك سلمان أن السعودية مستمرة في لعب دور رئيسي في مجموعة العشرين لتحقيق التعاون العالمي.

وقال العاهل السعودي إن قمة مجموعة العشرين نجحت في تقديم رسالة تبعث بالاطمئنان والأمل للمواطنين وجميع الشعوب حول العالم من خلال بيان القادة الختامي لهذه القمة والذي أتشرف بإعلان تبني دول مجموعة العشرين له، وهو ما كان ينتظره العالم منا".

وتولت المملكة العربية السعودية هذا العام رئاسة مجموعة العشرين، والتي اختتمت باستضافة قمة قادة مجموعة العشرين افتراضيًا برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عقدت على مدى يومين في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر.