نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حبس 5 أشخاص بالكويت مدّوا "داعش" بتبرعات خصصت لسوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت محكمة التمييز بالكويت بحبس 5 مدانين في قضية إمداد تنظيم "داعش" الإرهابي بأموال تبرعات مقدمة للشعب السوري.

وحكمت المحكمة بالحبس 15 عاما لوافد لبناني و10 سنوات لوافدين ومواطنين، بتهمة توريد صواريخ وأسلحة مختلفة لتنظيم "داعش".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المقيم اللبناني، وثبت أنه المنسق لإرسال الإرهابيين، والممول المالي والداعم اللوجستي لتنظيم "داعش" بسوريا.

وأثبتت التحقيقات أنه يدير موقعا إلكترونيا على شبكة الإنترنت، ويستغله في تأييد تنظيم داعش الإرهابي، وعقد صفقات تجارية لمصلحة التنظيم.