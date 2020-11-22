السفارة الأميركية : وقف الخدمات الروتينية لمواطنيها بسبب كورونا

دوت الخليج :- أعلنت السفارة الأمريكية في عمان، اليوم، عن إيقاف الخدمات الروتينية للمواطنين الأمريكيين بسبب تردي الوضع الوبائي في الأردن نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وأكدت السفارة في صحفي، استمرار تقديم الخدمات لحالات الطوارئ بما يتعلق بالسفر الاضطراري والمساعدة الطارئة للمواطنين الأمريكيين.

وقالت إنه تم ايقاف جميع الخدمات المتعلقة بإصدار او تجديد جوازات السفر وتوثيق الأوراق الثبوتية إلى اشعار اخر.

وأضافت، أنه على من يريد حجز مقابلة للسفر الاضطراري، التواصل على البريد الإلكتروني مع ذكر اسباب السفر وصورة عن تذكرة السفر:

[email protected]

كما أعلنت إيقاف جميع خدمات تأشيرات الهجرة والزيارة لأمريكا، ودعت للاستعلام عن التأشيرات الطارئة الى التواصل مع السفارة من خلال البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

وحظرت السفارة على موظفيها في الأردن، تناول الطعام في المطاعم والمقاهي، والتسوق، والإقامة في الفنادق، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المتزايد في المملكة.

وأكدت أنها تتابع عن كثب اخر التطورات بما يتعلق بفيروس كورونا في الأردن، وأنها ستعلن عن أية تغييرات على خدمات السفارة عبر موقعها الالكتروني.

وشددت السفارة على ضرورة متابعة المواطنين الأمريكيين في الأردن وسائل الإعلام المحلية لمعرفة اخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا.